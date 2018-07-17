GÜLHANE PARKI'NDAKİ DUVAR FACİASINDA KARAR





Yüksel KOÇ / İSTANBUL,

Gülhane Parkı'nda duvarın çökmesi sonucu setüstü çay bahçesinde oturan 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, çay bahçesi işletmecisi Ahmet Necip Sever'i, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sever'in 5 yıllık hapis cezası 36 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 tarihinde 2 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan istinat duvarının çökmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ahmet Necip Sever (57) gelmedi. Duruşmada müşteki Rabia Yözgan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVCI ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve birden çok kişinin yaralanması" suçundan cezalandırılmasını, ceza tayininde ölü ve yaralı sayısının gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulmasını istedi. Sanığın Avukatı Yener Şahin, altı sayfadan oluşan yazılı savunma sunarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Duruşmaya katılan müşteki vekilleri sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Necip Sever'i, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan iyi hal indirimi ile 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 5 yıllık hapis cezasını da, sanığın yaşını, sosyal ve ekonomik durumunu, şahsını, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı gerekçe göstererek günlüğü 20 liradan 36 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, sanığın bu cezasını 24 eşit taksit halinde ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 tarihinde istinaf duvarının çökmesi ile setüstü çay bahçesindeki müşteriler Rümeysa Yözgan ve İsa Kılı hayatını kaybetmiş, 5 kişi de göçük altından çıkarılarak kurtarılmıştı. Duvarın çöktüğü yerde bulunan cafe işletmecisi Ahmet Necip Sever , hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, sanığın tarihi eser niteliğindeki duvarın çökmesinden sorumlu olduğu savunulmuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Olayla ilgili arşiv görüntüler