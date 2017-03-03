GÜLEN'İN AVUKATLARINDAN ORHAN ERDEMLİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan avukat Orhan Erdemli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nca ifadesi alınan Orhan Erdemli, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdemli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusu ardından 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan tutuklandı.
Haber: Özden ATİK / İstanbul,