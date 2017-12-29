Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

GÜL: ASLINDA O KARARNAMEYİ BEN SAHİPLENDİM

İSTANBUL 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken açıklamalarda bulundu.

GÜL: ASLINDA O KARARNAMEYİ BEN SAHİPLENDİM

İSTANBUL  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül, kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Ben siz sormadan ne söyleyeceğinizi biliyorum, onun için söyleyeyim" diyerek twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasının eleştirilmesiyle ilgili konuştu.

“Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Abdullah Gül, "Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bir çok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim" dedi.  

Yeni yıl açıklaması da yapan Gül,  “Bu vesileyle yeni yılın hem memleketimize hem de bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu. Gül açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeyerek camiden ayrıldı. 


DHA

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,