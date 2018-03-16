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GÖZÜNE KESTİRDİĞİ OTOMOBİLİ 1 DAKİKADA ÇALDI 

  *Hırsızlık anı kamerada Haber: İstanbul Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Gazeteci Güngör Yılmaz, babasının tedavisi için...

GÖZÜNE KESTİRDİĞİ OTOMOBİLİ 1 DAKİKADA ÇALDI 

 

*Hırsızlık anı kamerada

Haber: İstanbul
Bağcılar’da özel bir hastanenin önüne park edilen otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Gazeteci Güngör Yılmaz, babasının tedavisi için Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye gitti. Saat 09:30 sıralarında hastaneye yakın bir yerde aracını kilitleyerek park eden Yılmaz bölgeden ayrıldı. Geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan Yılmaz, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilinin çalındığını gördü. Hemen polise başvuran Yılmaz, çevreden elde ettiği güvenlik kamerası kayıtlarını yetkililere teslim etti. 
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız, otomobilin yanına gelerek bir süre çevreyi gözetliyor. 1 dakika süren gözetlemenin ardından aracın kapısını açan hırsız aracı çalıştırarak gidiyor.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızın gelişi
-Çevreyi kontrol etmesi
-Araca binmesi
-Aracın gidişi
-Detaylar

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