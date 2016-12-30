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GÖZALTINDAKİ GAZETECİ MESLEKTAŞLARININ SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER

  Enver ALAS, İstanbul Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK'e bağlı Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin temsilcileri düzenledikleri basın toplantısıyla aralarında Ahmet Şık'ın da olduğu farklı davalardan gözaltında...

GÖZALTINDAKİ GAZETECİ MESLEKTAŞLARININ SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİLER

 

Enver ALAS, İstanbul



Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK'e bağlı Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin temsilcileri düzenledikleri basın toplantısıyla aralarında Ahmet Şık'ın da olduğu farklı davalardan gözaltında olan toplam 7 gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti.Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde düzenlenen toplantıya gazeteci meslek örgütleri temsilcileri ile gözaltında tutulanların arkadaşları katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye'nin son aylarda basın ve ifade özgürlüğü açısından karanlık günlerden geçtiğini, neredeyse hergün ya gözaltına alınan ya da mahkemelere çıkmak zorunda kalan gazeteciler olduğunu belirtti.

"HABER YARGILANIYOR"



Durmuş, "Dün Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Zana Bilir tahliye edilirken aynı gün Ahmet Şık gözaltına alındı. Zaten 6 meslektaşımız 4 gündür gözaltındaydı. Bir sevinç haberi aldığımızda buna sevinemeden yeni gözaltı haberleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de şu an 100'ün üzerinde gazeteci cezaevlerinde bulunuyor. Artık Türkiye'de tek başına gazeteciler yargılanmıyor, haber de yargılanmaya başladı" dedi.

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"



Meslektaşlarının yaptıkları haberler ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındığını savunan Gökhan Durmuş, "TGS olarak basın ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Cezaevindeki meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşması için sonuna kadar mücadele yürüteceğiz. Ahmet Şık ve gözaltındaki diğer meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını, gazetecilerin haberlerinden dolayı yargılanmamalarını talep ediyoruz" diye konuştu. 

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"



Çağdaş Gazeteciler Derneği adına konuşan İstanbul Temsilcisi Uğur Güç ise şunları söyledi:



"6 arkadaşımız gözaltındaydı. Dün de farklı bir soruşturmadan Ahmet Şık gözaltına alındı. Her gün bir internet sitesi engelleniyor, hakaret davası açılıyor, yayınlara ceza kesiliyor, televizyonlar kapatılıyor. Gerçeklerin yazılmasını engelleyen bir iktidar var. Ahmet Şık defalarca gözaltına alındı, darp edildi. En son yine gerçekleri söylediği için dün gözaltına alındı. Türkiye'de gazetecilik adına büyük bir hapishanede yaşıyoruz. Meslek örgütleri olarak 'gazetecilik suç değildir' diyoruz."

DİSK Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş da gözaltına alınan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Yurttaş, "Uydurma gerekçelerle gazeteciler saldırıya uğrasa da bütün bu yapılanlar gerçekleri gizlemeye yetmeyecektir. Hakikati bulunduğumuz her yerde tek başımıza kalsak bile bu ağır sansür duvarını aşarak dile getirmek her birimizin görevidir" şeklinde konuştu.















Toplantıda farklı soruşturmalarda gözaltına alınan gazetecilerin, Ahmet Şık, Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Derya Okatan, Metin Yoksu, Mahir Kanat, Eray Sargın olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü















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-Basın toplantısından görüntüler















-Gökhan Durmuş'ın konuşması















-Özge Yurttaş'ın konuşması















-Uğur Güç'ün açıklamaları















-Toplantıya katılan basın mensupları















-Genel ve detaylar

 

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