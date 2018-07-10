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 GÖZALTINA ALINAN TİYATROCU ORHAN AYDIN SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()  Tiyatrocu Orhan Aydın , sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aydın, ifadesinin alınmasının ardından...

 GÖZALTINA ALINAN TİYATROCU ORHAN AYDIN SERBEST BIRAKILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() 
Tiyatrocu Orhan Aydın , sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen Aydın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Polis merkezinden  ayrılırken açıklama yapan Orhan Aydın, “Hakkımda iki tane ihbar dosyası var. Biri Erzurum'dan diğeri ise Antalya'dan geliyor. İlkine gerçekten çok güldüm ikincinde de emniyet müdürlüğünde bile kahkaha attım" dedi,
Aydın, "47 yıldır bu coğrafyada sanat yürüten bir sosyalistten hiç kimse hiçbir biçimde ne yaparsa yapsın bir FETÖ'cü bir darbeci çıkartamaz. Hayatımı darbelere karşı kurmuş ve oluşturmuş bir adamım dolayısıyla iki dosya da ifade verdim. İkisinin de davası ya sürecek ya da kapanacak.  Bir diğer dava daha var Vatan Caddesi'nde bir talimat var. Onun için de ifadeye gideceğim. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. Eve geldiler gözaltına aldılar. Ortada herhangi bir darp yada benzeri bir şey yok. İfademi verdim şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede darp edilmediğime dair rapor alacağım ve ardından serbest kalacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Karakoldan görüntü
-Orhan Aydın'ın karakoldan çıkışı
-Orhan Aydın ile röp.
-Orhan Aydın'ın arkadaşlarına sarılması
-Orhan Aydın'ın polis aracına binmesi
-Genel ve detaylar
 

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