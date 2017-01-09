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(GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

  Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili...

(GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

 



Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İSTANBUL



THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.



THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:



"09 OCAK 2017 tarihinde, 'İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma -kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz"



Bu arada Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü.

THY 4 GÜNDE 989 SEFER İPTAL ETTİ



Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği son dört günde kar yağışı yüzünden iptal ettiği sefer sayısını 989 olarak bildirdi. THY olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuramadığı 15 bin yolcuyu otellere yerleştirdi ve havalimanlarında 40 bin yolcuya kumanya dağıttı.

Görüntü Dökümü:



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-Türk hava yolları kontuarları ve uçuşa giden yolcular,pasaporttan geçenler



-Bilgi ekranlarında seferlerin yapıldığını gösterir " Kontuar açık " ve ' kapıya gidiniz " yazıları



-THY uçaklarının köprüden ayrılarak sefere gidişi



-Kar yağışı içinde kalkan uçaklar



-detaylar

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