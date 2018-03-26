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 - (GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) - KANSEROJEN İÇERİKLİ 25 BİN KAÇAK OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, () Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...

 - (GÖRÜNTÜYLE YENİDEN) - KANSEROJEN İÇERİKLİ 25 BİN KAÇAK OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL, ()
Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Oyuncakların görüntüsü
-Polisler
 

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