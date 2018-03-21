(görüntüyle yeniden)- BAKIRKÖY'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI:  22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA- İSTANBUL
Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekipleri
-Güvenlik önlemleri
-Gözaltına alınan birinin araca bindirilmesi
-Polis aracındaki gözaltılar
-Polis aracının gidişi
-Detaylar