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(görüntüyle yeniden) 9 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden...

(görüntüyle yeniden) 9 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI

 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 öğrenciden 9'u "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.  
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin Kuzey Kampüsü'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.
"PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 18 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. 
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 15 öğrenciden 9'unun "PKK/KCK / YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar

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