(Görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞARKÜTERİYE GİRİP ALIŞVERİŞ YAPTI

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da şarküteri dükkanına girip alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Camii'nde cuma namazını kılıp bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında Beykoz'da bir şarküteri dükkanına girip burada alışveriş yaptı. Alışverişini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Erdoğan, çıkışta da şarküteri çalışanları ve kendisini bekleyen vatandaşlarla tek tek sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın şarküteri dükkanına girmesi

-Çalışanlarla sohbet etmesi

-Alışveriş yapması

-Ürünlerin ücretini ödemesi

-Çıkışta vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi



