(Görüntülü) TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL () "Denizkurdu -2019" tatbikatına katılmak için 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçip Karadeniz'e açıldı.



Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı "Denizkurdu-2019" bu sabah başladı. Tatbikatın bir ayağı da Karadeniz'de icra edilecek. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi. Kılıç, Mızrak, Imbat ve Atak adlı savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda peş peşe geçiş yaptı. Yaklaşık 1 saatte saate geçişine tamamlayan gemiler tatbikata katılmak için Karadeniz'e açıldı.