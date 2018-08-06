(Görüntülü) Rize'de yaylada mera işgal kavgası çıktı, çadır ateşe verildi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Gito Yaylası'nda, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı kurulan çadırda satış yapılması gerginliğe neden oldu. Hayvanlarını otlatamadıklarını belirten bir grup yaylacı, çadır sahibine tepki gösterdi. Gerginlik üzerine bir kadın, sandalye ile saldırdığı çadırdaki malzemeleri kırıp döktü, bir başka yaylacı da benzin döktüğü çadırı ateşe verdi.





Çamlıhemşin ilçesinde son yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi gösterdiği doğal güzelliği ile öne çıkan Gito Yaylasında, yaylacıların ortak kullandığı mera alanına ticari amaçlı çadır kuran Hasan Toroslu ziyaretçilere yiyecek-içecek satışına başladı. Yaylanın ortak mera alanının kapandığını belirten yaylacılar da hayvanlarını otlatamadıkları gerekçesiyle çadırın kaldırılması için imza topladı, Çamlıhemşin Kaymakamlığı'na şikayette bulundu. Yaylaya gelen Jandarma ekipleri tutanak tutarak ceza kestiği Hasan Toroslu hakkında 'mera alanını işgal'den yasal işlem başlattı.





YAYLACILAR TEPKİLİ





Çadırda ticari faaliyetin sürmesi yaylacıların tepkilerine neden oldu. Mera alanında toplanan yaylacılar tepkilerini dile getirdi.





Otlak alanlara kurulan çadır ve çevresinde kamp yapanlar nedeniyle hayvanlarını otlatamadıklarını ifade eden Emine Candan, "Çevreye çöp, camlar atılıyor. Cam şişeler hayvanlarımıza zarar veriyor. Hayvanlarımız merada otlayamayınca ormana gidiyor. Bu kez de yabani hayvanlar saldırıyor. Otlak alanların hayvanlara bırakılmasını istiyoruz" dedi.





Yaylanın mera alanının işgal altında olduğunu belirten Selime Sarı ise "Yaylanın tadı kaçtı. Ben hayvancılıkla geçimimi sağlıyorum. Hayvanlarımı otlatamıyorum. Gitsinler çadırları başka yerde kursunlar. Bu alanlar hayvanlarındır" diye konuştu.





Mera alanının kendilerine bırakılmasını isteyen Maksude Cihan da "Hayvanlarım meraya atılan zararlı maddelerden dolayı zehirlendi. 20 bin TL zararım var. Bu çadırlar mera alanından kalkmalı. Yayla içinde bu kişinin yeri var. Gitsin orada kursun. Burası hepimizin ortak alanıdır" ifadelerini kullandı.





'YAYLAYI VERMEYECEĞİZ, DİRENECEĞİM'





Mera alanında hayvan otlatmaya yer kalmadığını anlatan Zeynep Candan "Bu hayvan nerede otlayacak. Hayvanın otlak alanı yok. Hayvan o tarafa gidiyor biri kovalıyor, öteki tarafa gidiyor başkası kovalıyor. Ben yaylamı seviyorum. Buraları bize bıraksınlar.Birileri 2 kuruş kazanacak diye yaylayı kimseye bırakamayız. Bu nedir? Biz hayvancılıkla geçiniyoruz. Hayvancılıkla çocuklarımı okutuyorum. Turizme bir şey demiyoruz. Turizmle hayvancılık ayrılsın. Yaylada ot kalmadı. Sesimizi duysunlar. Yaylayı vermeyeceğiz, sonuna kadar direneceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.





ÇADIR SAHİBİ: İZNİMİ ALDIM





Mera alanında çadırda işletmecilik yapan Hasan Toroslu da yayla alanını kiraladığını öne sürerek aldığı vergi levhası ile işletmecilik yaptığını belirtti. Toroslu, "Bunların hepsi rant peşindeler. Kendileri bir şey yapmak istiyor. Beni çekemiyorlar. Ben bu yaylanın insanıyım. Gerekli izinlerimi aldım" diyerek işletmesinin yasal olduğunu savundu.





ARBEDE ÇIKTI, ÇADIR ATEŞE VERİLDİ





Mera alanında tepkilerini dile getiren yaylacılar Hasan Toroslu'ya tepki gösterdi. Gerginlik üzerine yaylacı bir kadın, sandalye ile çadıra saldırdı, malzemeleri kırdı, döktü. Gerginliğin tırmandığı yaylada bir başka yaylacıda benzin dökerek çadırı ateşe verdi. Alevlere teslim olan çadır kısmen yandı. Tepkili yaylacılar ardından mera alanından ayrıldı. Hasan Toroslu da aradığı jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.