(Görüntülü) Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı; Başkan yaralandı, yardımcısı öldü (1)
OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.
03 Temmuz 2018 Salı 13:52
OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.
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