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(Görüntülü) Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor

Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor.   Komutanlıkta bulunan helikopter ve eğitim uçakları, alınan karar doğrultusunda bugün Isparta'ya gitmeye başladı. Ankara Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda...

Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor.


 

Komutanlıkta bulunan helikopter ve eğitim uçakları, alınan karar doğrultusunda bugün Isparta'ya gitmeye başladı. Ankara Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda bulunan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet UH-1 helikopter sabah saatlerinde intikale hazırlanarak Isparta'ya gitmek üzere yola çıktı. İlk olarak 6 adet UH-1 helikopter Isparta'ya gitmek üzere havalanırken, her saatte bir 6 uçak ve helikopterin havalanacağı öğrenildi. Bu arada uçuşlar nedeniyle gün boyu Ankara'da hava hareketliği yaşanacağı belirtilerek vatandaşların bu planlı çalışmadan dolayı paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.

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