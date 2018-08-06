(Görüntülü) İTALYA'DA PATLAMA ANI KAMERADA 2

İstanbul
İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı
İstanbul İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı
06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:36
İstanbul
İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:57
|05:57
|13:21
|17:15
|20:23
|22:07
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar