(Görüntülü) İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KURBAN KESİM VE SATIŞ MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL,



Sultangazi'de kurulan, İstanbul'un en büyük kurban kesim ve satış merkezi kurban bayramına hazır. 60 bin metrekarelik alanda, 15 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli alanda 280 kurban satış çadırı var. Anadolu'nun değişik bölgelerinden getirilecek canlı hayvanların İstanbul'a girişleri pazartesi olacak, kurbanlık satıcıları da hayvanlarını aynı gün satışına başlayacak.



Esentepe Mahallesi'nde kurulan satış ve kesim merkezi, 60 bin metrekarelik bir alanda oluşturuldu. 280 çadırın bulunduğu alan,15 bin hayvan kapasitesine sahip. Kurban Kesim ve Satış Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal donatılarına kadar düşünülerek yapıldı.





KURBANLIKLAR PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR



Kurban kesim ve satış merkezinde, pazartesiden itibaren hayvanlarını görücüye çıkaracak hayvan satıcılarının çalışmaları da devam ediyor. Alanda bir yandan döşemeler çakılırken bir yandan da kamyonlarla getirilen samanlar indiriliyor.





"15 GÜN FİYATIYLA BİR HAFTA FİYATI BİRBİRİNİ TUTMAZ"



Kurbanlık satıcısı Veysel Ünal, hayvanlarını pazar günü Sinop'tan yola çıkaracağını ve pazartesi gününden itibaren İstanbul'da satışa çıkaracağını söyledi. 50 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvanı olduğunu kaydeden Ünal, "Büyükbaş hayvanlar 7 bin liradan başlayacak, 20 bin liraya kadar olacak. Küçükbaşlar ise 900 liradan bin 500'e liraya kadar gider. Kurban bayramına 15 gün var. İstanbul'un piyasası kurbana bir hafta kalaya kadar net piyasa oturur. 15 günün fiyatıyla bir haftanın fiyatı birbirini tutmaz. Tek tek çadırları gezmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.





TOSUN FİYATLARI 8 BİN İLA 25 BİN LİRA ARASINDA



Kurbanlıklarını Kastamonu'dan getirecek olan Cemil Çilek ise "Bu pazar günü 37 tosunumuzu yola çıkarıp, burada İstanbullular için satışa çıkaracağız. Burayı bize yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. Tosunlarını ortalama fiyatının 8 bin lira olacağını kaydeden Çilek, tosununa göre fiyatların 25 bin liraya kadar çıkabileceğini dile getirdi.





KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİNİN ÖZELLİKLERİ



Kurban Satış ve Kesim Merkezi, 60 bin metrekare alanda idari, dinlenme ve karantina çadırlarıyla birlikte toplam 280 çadır kuruldu. 15 bin hayvan kapasiteli merkezde bayrama kadar sürekli veteriner bulundurulacak.AB standartlarında kesim konteynırları yer alacak. Merkezde günlük 3 bin büyükbaş hayvan kesilebilecek.



Kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olacak şekilde oluşuruldu. Merkezde kurban satış ve diğer donatı alanlarına gerekli ışıklandırma, ses ve havalandırma tertibatları kuruldu. Alana 1000 araçlık otopark yapılırken, bir mescit, bir kafeterya, banyo ve tuvaletler de yer alıyor.