Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

(Görüntülü) İSTANBUL-DARP ETTİKLERİ İŞ ADAMININ DÖVİZ DOLU POŞETİNİ ÇALAN GASPÇILAR KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()  Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27...

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () 

Fatih'te elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen H.Ç.'yi darp ederek paralarını gaspeden 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gürcistan uyruklu şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın 27 bin 500 doları ile 3 bin 800 eurosu ele geçirildi. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrimenkullere ait kira geliri olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


 

Fatih, Mesih Paşa Mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda elinde 130 bin dolar ve 12 bin euro bulunan poşetle yürüyen iş adamı H.Ç.'nin yanına yaklaşan 3 kişi, aniden ona saldırdı. Saldırgandan biri H.Ç.'ye yumruk atarak yere düşürürken, diğerleri çıkan karışıklıktan faydalanarak para dolu poşeti aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheliler ayrı yönlere doğru yaya olarak kaçtılar. Darp edilen H.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gasp edilen paranın H.Ç.'nin aile şirketine ait gayrı menkul kira geliri olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera görüntüleri tarafından izlenen otomobilden şüphelilerin gittiği adres tespit edildi. Daha sonra kimlikleri belirlenen Gürcistan uyruklu şüphelileri yakalamak için iki gün önce operasyon yapıldı.


 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden Niamettin M.(27) Küçükçekmece'deki evinde, Rekip İ.(27) Halkalı'da bir alışveriş merkezinin önünde, İbrahim O.(27) ise Halkalı'da çalıştığı oto yıkamacıda gözaltına alındı. Şüphelilerden Niamettin M.'nin evinde yapılan aramada gasp edilen paranın 27 bin 500 doları  3 bin 800 eurosu ele geçirildi. ele geçirildi. Polis paranın geri kalan kısmını bulmak için operasyonları sürdürüyor. Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328