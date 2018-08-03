İSTANBUL - İSTANBUL polisi, şafak vakti birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat polisleri de operasyonlara destek verdi.
(Görüntülü) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)
İSTANBUL - İSTANBUL polisi, şafak vakti birçok ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel Harekat polisleri de operasyonlara destek verdi.
03 Ağustos 2018 Cuma 08:59
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