(Görüntülü) (havadan görüntülerle) "15 TEMMUZ HAFIZA MÜZESİ"NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

*Müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılarak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak.





Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK / İstanbul



Açılışına sayılı günler kalan “15 Temmuz Hafıza" müzesinde hummalı çalışma sürüyor. Müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılarak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın yanında yapımına 13 Mart'ta başlanan ve 15 Temmuz'da kısmen ziyarete açılması planlanan müzede darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleri anlatılacak.



1500 metrekarelik alana inşa edilen müzenin etrafından 15 bin metrekarelik yeşil alan bulunacak. Proje içerisinde, müze binasına bitişik olarak 180 metrekarelik bir mescit ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü de yer alacak. Ağustos ayının sonunda tamamen açılması planlanan müzede, darbe girişimi gecesi yaşananlar tüm yönleriyle anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.