DİYARBAKIR () - Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.
(Görüntülü) Hasta yakınları, acil servisi savaş alanına çevirdi (1)
DİYARBAKIR () - Diyarbakır'da hasta yakınları, hastanenin acil servisini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralananlar oldu, polis biber gazı ile kavgayı önlemeye çalıştı.
05 Ağustos 2018 Pazar 10:18
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