(Görüntülü Haber) Atlasglobal Hava Yolları Uçağı Doludan Hasar Gördü

Haber- Kamera: Murat Çakır / İSTANBUL



Atlasglobal Hava Yolları'nın İstanbul-Ercan seferini yapan uçağı Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra dolu yağışı yüzünden hasar görünce uçak geri dönmek zorunda kaldı. Airbus A 320 tipi uçak Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan sonra 5000 feet (1,5 km ) yükseklikte dolu yağışına rastladı. Uçağın radom denilen kompozit maddeden müteşekkil olan burun kısmı hasar görünce uçak geri dönerek Atatürk Havalimanı'na indi.Uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi Doğuş Bulut isimli bir çalışanın kamerasına takıldı.Uçağın inişi sırasında itfaiye hazır olarak beklerken inişinden sonra uçak bakım için hangara alındı. Uçakta bulunan 121 yolcu başka bir uçakla Ercan'a gönderilecek.