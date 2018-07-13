(Görüntülü) (Geniş haber) SİLAHLI SALDIRI SONRASINDA GÖZLERİNİ KAYBEDEN MAĞDURUN ADLİYEDEKİ İSYANI 

-"BÖYLE ADALET OLMAZ"





Haber-Kamera: Özden ATİK/İstanbul,()



Okmeydanı'nda 30 Nisan 2017'de uğradığı silahlı saldırı sonucu gözlerini kaybeden 34 yaşındaki iki çocuk babası Şahin Mumci, bugünkü ilk duruşma sonrasında yaşı küçük olan şüphelinin tutuklanmamasına isyan etti. Annesinin kolunda güçlükle yürüyen Şahin Mumci, duruşma sonrasında adliye önünde "Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz bize söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diyerek gözyaşı döktü.



İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz şüpheli A.E.K. ve mağdur Şahin Mumci katıldı.





SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Suç tarihinde 17 yaşında olan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) A. E. K. suçlamayı kabul etmeyerek "Olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Babam ile mağdur arasındaki tartışmadan benim haberim yoktur. Tartışmanın olduğu gün okuldaydım. Daha sonraki olayı ise kabul etmiyorum" dedi.





"ŞİKAYETÇİYİM"



Mağdur Şahin Mumci ise "Çalışmakta olduğum şirketin arabası internet kafenin önünde park halindeymiş. Başka bir yere ziyaret amaçlı gittiğimde telefon geldi. Kafenin önünde park halinde duran minibüsün oradan çekilmesi söylendi. Ben de arabayı çekmek için gittim. Arabayı çekeceğim sırada internet kafeden iki kişi çıktı. Arabayı buradan alın diye küfürler etmeye başladı. Ben de aracın bana ait olmadığını çalıştığım şirkete ait olduğunu söyledim. Küfür etmeye devam edince ben de aracın sahibini aradım 'Bana küfür ediyorlar. Gelin aracınızı alın' dedim. Aracın sahibi geldi. Şahıslardan birinin elinde demir sopa vardı. Diğer kişi ise küfür etmeye devam etti. Çoluğuma çocuğuma küfür etti. Daha sonra küfür eden kişi içeriye girip aldığı çekici bana atarken tuttum. Aramızda itişme kakışma oldu. Aracın sahibi ile etrafta bulunan kişiler yanımıza geldiler. Bana küfür eden kişi seni vurduracağım dedi. Önemsemedim. Küfür eden kişinin yanında olan ve elinde demir bulunan kişi şu anda huzurda olan kişidir. Etraftakiler bizi ayırdı ben de evime gittim. Etrafımdaki kişilerden beni tehdit eden kişinin ceza evinden yeni çıktığını duydum. Bana zarar vereceğini söyledikleri için araya aracı koyduk. Aradan 1,5 ay geçtikten sonra aracımla gidiyordum. Hızım çok yavaştı. Aracın camları kapalıydı. Telefon ile konuşmak için aracımı durdurdum. Yeğenimle konuşuyordum. Birden camın patladığını hissettim. Sağ kolumda bir ağırlık hissettim. Kafamı çevirdiğimde huzurda olan şahıs ile karşı karşıya geldim. Silah sesinin 7 el olduğunu duydum. Daha sonra hastaneye kaldırdılar. Ateş eden kişi ilk tartışmada elinde demir sopa olan ve şu an huzurda bulunan kişidir" diye konuştu. Mumci, olay sonrasında iki gözünün görmediğini ve kolunda sakatlık olduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.





DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme, yaşı küçük SSÇ hakkında sosyal inceleme raporunun aldırılmasına ve yaşı büyük şüpheliler hakkındaki soruşturmanın akıbetinin sorulması için müzekkere yazılmasına karar verdi. SSÇ A.E.K hakkındaki adli kontrol kararının ise savunması alınmış olduğundan kaldırılmasına da hükmedildi.Duruşma ertelendi. Duruşma sonrası Şahin Mumci annesi Güli Mumci'nin kollarında yürüyerek adliye önünde isyan etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Mumci, "15 aydır geziyor adam. Ben hayatımı kaybetmişim ben dünyamı karartmışım. İşte bizim adaletimiz. 15 aydır hayatımı kaybetmişim. Bu nasıl bir adalettir. 15 aydır adam tutuklanmıyor. 15 aydır ben bu halde geziyorum. Kime güveneceğiz bize söyleyin. 15 aydır bu adam geziyor. Böyle adalet olmaz" diye ağladı.





OLAYI ANLATTI



Daha sonra yakınları tarafından bir banka oturtulan Mumci basın mensuplarına olayı şöyle anlattı: "15 ay önce ben bu adamlarla tartıştım park yüzünden. Tartıştıktan sonra gece beni pusuya düşürdüler. 7 el ateş etti. 15-16 kameranın önünde ateş ediyor 15 aydır tutuklanmıyor. 15 aydır üç defa tutuklandı, üçünde de serbest kaldı. Bu dördüncü. Kamera kayıtları olmasına rağmen bu adam tutuklanmıyor. Gözlerimi kaybettim. Ben hayatımı kaybettiğim halde adam elini kolunu sallayarak geziyor. İki tane çocuğum var, eşim var. İşimi kaybetmişim, hayatımı kaybetmişim adam tutuklanmıyor. Biz adalete güvendik, adaletimiz var dedik. Ama kimse bize sahip çıkmıyor. Biz şimdi kime sığınacağız. Ben bu haldeyim benim çocuklarıma kim bakacak. Adam elini kolunu sallayarak geziyor, hiçbir şey olmamış gibi. Hala ben yapmadım diyor. Niye tutuklanmıyor?" dedi. Cumhurbaşkanına da seslenen Mumci, "Adalet yerini bulsun. Beni bu hale sokanlar cezasını bulsun" dedi. Mumci'nin avukatı Yavuz Selim Katkat dava hakkında bilgi vererek müvekkili ile yaşı küçük sanığın babası arasında park meselesi yüzünden bir tartışma yaşandığını, bu olaydan iki ay sonrada müvekkilinin nakliye aracının içinde silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Avukat Katkat, müvekkilinden 7 tane kurşun çıkarıldığını, gözlerinin görmediğini ve 1 yıl sonra soruşturmanın tamamlanarak dava aşamasına geçildiğini ifade ederek "İlk celse en azından bir tutuklama kararı bekliyorduk. Fakat dosyadaki eksiklerin fazla olması, karşı tarafın tanık göstermeleri ve bunların dinlenmelerini talep etmelerinden dolayı duruşma ekim ayına ertelendi" dedi.