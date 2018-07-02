(Görüntülü) Fırın alev alev yandı, içeride mahsur kalan işçi hayatını kaybetti

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki bir ekmek fırınında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 1 işçi yaşamını yitirdi.







Olay, saat 02.00 sıralarında Ayvalı Mahallesi'ndeki Ayvalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fırından alevler yükseldiğini gören mahalle sakileri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü. Yangın sonrası içeri giren itfaiye ekipleri, Abdullah Bektaş'ın cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Bektaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.