(Görüntülü) Eylül'ün babasından duygulandıran paylaşım

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara'nın hazırlattığı video, izleyenlerin yüreklerini dağladı.









Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bursa'da yaşamalarına rağmen kızlarının cenazesinden dolayı Uzunbeyli Mahallesi'nde kalmayı tercih eden Şerife-İbrahim Yağlıkara çifti, kızlarının mezarına giderek dua ediyor.





Baba İbrahim Yağlıkara, kızının ölümünden sonra Bursa'da yaşayan bir arkadaşına klip hazırlattı. Hazırlanan klipte Eylül'ün fotoğrafları, cenazeden fotoğraflar ile Yağlıkara çiftinin kızlarının mezarı ziyaret ettiği fotoğraflar yer alıyor.





'ELLERİ YÜZÜNDE GİDERKEN EYLÜL, ARDINDAN BİNLERCE YÜREK AĞLADI'





Yürekleri dağlayan paylaşımda ayrıca, "Bugün bir soysuzun Eylül'ü vurup dibine gömdüğü direk ağladı. Mezar niyetine toprağı yarıp içini kazdığı kürek ağladı. Aldılar caninin gömdüğü yerden yıkayıp sardılar, arındı kirden. Cemaat namaza durunca birden musalla denilen durak ağladı. İki kişi varıp mezarı kazdı. Melekler semadan kanadım süzdü. Omuzlarda tabut içinde bir gül. Saçları ipeksi, gözleri Eylül. Elleri yüzünde giderken Eylül, ardından binlerce yürek ağladı. Yattığı beşik, oturduğu minder, geçtiği eşik, yemeğini son kez yediği kaşık, yarım bıraktığı çörek ağladı" ifadelerine yer verildi.