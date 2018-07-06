Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Görüntülü) Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

ANKARA'da eski 1'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Emekli Orgeneral Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi. Ankara'da...

ANKARA'da eski 1'inci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, telefonda kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Emekli Orgeneral Tolon'un dolandırıcılara 12 bin 620 dolar verdiği belirtildi.

Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim savcı olarak tanıtan kişiler, isimlerinin FETÖ operasyonunda geçtiğini belirterek aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da bulunduğu 8 kişiyi 400 bin lira dolayında dolandırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hishan Al J. Ve Tuncay Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FETÖ BAHANESİ İLE DOLANDIRDILAR

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a da telefonla ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Olayla ilgili operasyon yapılacağını ifade eden dolandırıcılar, Tolon'a ait paralardan parmak izi alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar ile buluşan Emekli Orgeneral Tolon, polis sandığı kişilere 12 bin 620 dolar para verdi. Telefonda görüştüğü kişilerden bir süre haber bekleyen Tolon, daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise şikayette bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325