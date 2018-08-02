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(Görüntülü) Dönüşler başladı, gurbetçi kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin kuyruğu gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre...

Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğu başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyenlerin kuyruğu gümrüğün dışına kadar taştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Son 24 saatte sadece Kapıkule'den 4 bin 867 araç çıkışı yapılırken, gelişleri süren gurbetçilerden 4 bin 721 aracında Türkiye'ye girişi sağlandı.


 

Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin yaz tatillerini geçirmek için yurda dönüşleri sürerken, izinler bitenler ise dönüş yolcuğuna geçti. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih edenler bu sabahtan itibaren gümrükte yoğunluğa neden oldu. Kapıkule'den çıkış için sıraya girenler gümrüğün dışında yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve Perşembe ile Pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını söyledi. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek kuyruklara takılmadan sınırı geçebilecekleri belirtildi.


 

'UÇAK BİLETİ ÇOK PAHALI'


 

Yaklaşık 30 derecelik sıcak havada Kapıkule gümrüğü önünde bekleyen gurbetçilerden Zekeriya Arı, uçak biletlerinin çok pahalı olduğunu ve bu nedeniyle karayolunu tercih ettiğini söyledi. Arı, "Biz 4 kişilik aileyiz, bir kişi için sezonda uçak bileti 300 Euro oluyor, bu da bize çok pahalı geldiği için karayolunu tercih etmek zorunda kalıyoruz. Kapıkule'de yaklaşık 1 saattir kuyruktayız. Bu kadar insan uçak bileti pahalı olduğu için araçla geliyor. Sezonda uçak bilet fiyatlarının biraz düşürülmesi lazım" dedi. Yıllık iznini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlatan Ahmet Yılmaz, "Tatil çok düzel geçti. Gelirken de gümrükler boştu, rahat gelmiştik. Şimdi dönerken biraz sıkıntı olacak gibi. Yarım saattir kuyruktayım, yaklaşık 1 saatte buradan çıkarsak çok iyi olacak" şeklinde konuştu. Almanya'da yaşayan Figen Özcan ise çok güzel bir tatil geçirdiklerini belirterek, "Memlekete doyamadık. Kuyruktan ne zaman çıkabileceğiz bilmiyorum. Ama her şeye rağmen tatil çok güzeldi" ifadelerini kullandı.


 

BULGAR 9 PERONLA ÇALIŞIYOR


 

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 4 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 4 bin 867 aracın çıkışı yapılırken, gelişleri süren gurbetçilerden 4 bin 721 aracında Türkiye'ye girişi sağlandı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

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