(Görüntülü) DHA YURT;AMANOSLAR'DA UFUK'U ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HATAY'ın Hassa ilçesinde amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağı etiklerinde kaybolan konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışması sürüyor. İkiz olduğu öğrenilen Ufuk, gece boyunca drone ve arama kurtarma köpekleriyle arandı ancak bir ize ulaşılamadı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına oturan ablasını ziyarete geldi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Ufuk'un ikizi Uğur'un da evlerinde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi.





GECE BOYUNCA ARANDI





Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca çalışma yapıldı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone ile de havadan destek veriliyor. Ekipler ve vatandaşların gece boyunca sürdürdüğü çalışmada Ufuk'tan bir ize ulaşılamadı. Sabah erken saatlerinde köylülerin de traktörlerle sarp dağlık alanda yaptığı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tatar'ın babası Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu, sağ ve sağlıklı olarak biran önce bulunmasını istediğini söyledi.