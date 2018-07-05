Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde Ortakent mahallesinde bugün öğle saatlerinde zirai arazide başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. 2 uçak ile 3 helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü yangına çok sayıda arazöz karadan müdahale ediyor. İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden takviye hava aracı talep edildiği bildirildi.
(Görüntülü) BODRUM' DA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde Ortakent mahallesinde bugün öğle saatlerinde zirai arazide başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. 2 uçak ile 3 helikopterin havadan söndürme çalışmalarını...
05 Temmuz 2018 Perşembe 16:49
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