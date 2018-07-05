(Görüntülü) BODRUM' DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde Ortakent mahallesinde bugün öğle saatlerinde zirai arazide başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. 2 uçak ile 3 helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü yangına çok sayıda arazöz karadan müdahale ediyor. İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri'nden takviye hava aracı talep edildiği bildirildi.