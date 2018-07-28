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(Görüntülü) Bel ağrısından Yoga yaparak kurtuldu, şimdi eğitmen oldu

ANKARA'da yaklaşık 20 yıl önce yaşadığı bel ağrısından fizik tedavisi sonrasında beklediği sonucu alamayan Seda Günaltay, Yoga yaparak bu rahatsızlığından kurtuldu. Şu anda Yoga eğitmeni olan Seda Günaltay, "Hepsini yogaya borçluyum"...

ANKARA'da yaklaşık 20 yıl önce yaşadığı bel ağrısından fizik tedavisi sonrasında beklediği sonucu alamayan Seda Günaltay, Yoga yaparak bu rahatsızlığından kurtuldu. Şu anda Yoga eğitmeni olan Seda Günaltay, "Hepsini yogaya borçluyum" dedi.



Ankara'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Seda Günaltay, yaklaşık 20 yıl önce belindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Daha sonra aralıksız bir ay boyunca fizik tedaviye giden Seda Günaltay, bundan olumlu sonuç alamayınca bulduğu broşür sonrası Yogaya başladı. Yoga yaparak ağrılarının azaldığını fark eden Günaltay, bir yıl sonra tüm ağrılarından kurtuldu. Seda Günaltay, ardından Yoga kursuna devam ederek önce sertifikasını aldı daha sonra ise Yoga eğitmeni oldu.


 

Başkentte 19 yıldır Yoga eğitmeni olan Seda Günaltay, Yoga ile bel ağrılarından kurtulduğunu söyleyerek, "Yaptıkça bana çok iyi geldiğini fark ettim. Ağrılarım azaldı hayat kalitem değişti. Özellikle enerjim daha yüksekti, daha rahat hareket edebiliyordum. Ayakkabımı bile bağlayamaz haldeydim, şimdi çok rahatlıkla 30 kiloluk çocuğumu bile kucağımda taşıyorum. Hamilelik döneminde de hiçbir sorun yaşamadım en ufak bir bel ağrısı, sırt ağrısı yaşamadım. Hepsini yogaya borçluyum" dedi.


 

'YOGANIN BANA KATTIĞI EN BÜYÜK ŞEY FARKINDALIKTI'


 

Ağrıları özgürlüğü kısıtlayan engeller olarak tanımlayan Günaltay, günlük hayatta en çok karşılaştıkları vakaların boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmları olduğunu belirtti. Yoganın yalnızca bedensel bir aktivite olduğunu reddeden Günaltay, şöyle konuştu: "Ne kadar fiziksel olursa olsun bir tarafından mutlaka sizi daha duyarlı, hassas, dürüst bireyler haline getiriyor. Hem kendinizi tanımaya başlıyorsunuz hem de çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Yoga sadece matın üzerinde uyguladığınız fiziksel hareketlerden ibaret değil, bir bireysel farkındalık kazanım süreci"


 

'HER YAŞTA VE HER BEDENDE YOGA YAPABİLİRSİNİZ'


 

Birçok esnek insanın güçsüz, güçlü insanların da yeteri kadar esnek olmadığını söyleyen Günaltay, yoganın hayat içerisinde bu dengeyi sağladığını belirterek, şunları söyledi: "Her yaşta ve her bedende yoga yapabilirsiniz. Yeter ki kendi seviyenize uygun ve kendi bedeninizin ihtiyaçlarına yönelik bir program seçmeyi başarın. En büyük motivasyon doğru program doğru seviye derslere katılmak"

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