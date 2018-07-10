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(Görüntülü) Arda ve babasının cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  TEKİRDAĞ'ın  Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Tren kazasında...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  TEKİRDAĞ'ın  Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 

Tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmişti.  Hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Haftasonu babasıyla birlikte dedesini ziyarete giden ve İstanbul'a dönüş yolunda meydana gelen tren kazasında hayatlarını kaybeden baba oğul da hayatlarını kaybetmişti. Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel'in cenazeleri işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan cenazeler ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. 

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