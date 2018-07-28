(Görüntülü) (aktüel görüntülerle) SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL



Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.



Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.