(görüntülerle) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KUNDAKÇISI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER-Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden serbest bırakıldı. Mahkemenin serbest bırakma kararı ile ilgili Mehmet Ali Aligül'ün işlemleri yapılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un talimatı doğrultusunda savcılık, serbest bırakılma kararına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine 8.Sulh Ceza Hakimliği'nce, Mehmet Ali Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bu yeni karar üzerine orada bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Aligül'ü tekrar gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aligül saat 22.05'te Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geceyi burada geçirecek olan Aligül'ün yarın tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne girişi