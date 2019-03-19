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(Görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

*Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi. Haber: Çağatay KENARLI İSTANBUL Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de...

(Görüntülerle) İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

*Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI İSTANBUL
Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polis, liderliğini Emirhan Demir'in yaptığı belirtilen suç örgütüne üye 24 kişiyi tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul'da Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ilçeleri ile Kocaeli ve Sivas'ta bulunan çeşitli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Baskınlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 kişiden 22'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 422 tane mermi ve fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken, firari olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah ticareti', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Başkasının işlediği suçu üstlenme' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
-Operasyonda çekilen görüntüler
-Ele geçirilen silahlar

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