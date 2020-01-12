Son Dakika
(Görüntülerle)ERDOĞAN, ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ'LE CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ
GÜNDEM 12.01.2020, 20:29
5
Güven USTA / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, kendinden söz ettiren konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'i Ankara'ya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.
Erdoğan ile Ümmü Gülsüm Genç arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu. Görüşmede, Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara'ya davet etti.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Görüşmeden görüntüler
6°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:18
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11