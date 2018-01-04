GÖREVDEN ALINAN BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI MURAT HAZİNEDAR'DAN AÇIKLAMA (1)

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN / İstanbul

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı.

Hazinedar açıklamasında, "Allah'ın verdiği canı Allah alır. Demokrasilerde bunun tezahürü de, milletin verdiği emaneti ancak ve ancak millet alır. Henüz şahsıma tebliğ edilmemiş olmasına rağmen sizlerle beraber basından öğrendiğim, görevden uzaklaştırılmama dair karara ilişkin söyleneceklerin büyük birçoğunu bugün basın toplantısında paylaştım. Yüzde 77 oyla Beşiktaş halkının emanetini temsil ediyorum. Bu emanet kutsal bir emanet." dedi.

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-Hazinedar'ın açıklaması

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