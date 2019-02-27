Görevde rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevinde fenalaşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz (21), Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde önceki gün devriye görevine çıkan birlikte görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi, Ankara'ya getirildi. Korkmaz için Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yeni Çimşit Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra askerin annesi Nilüfer Korkmaz, ablası, amcası İsmet Korkmaz ile çok sayıda askeri yetkili katıldı. Amca İsmet Korkmaz, taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna sarılan anne Nilüfer Korkmaz, gözyaşlarını tutamadı. Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz'ın babasının 10 yıl önce kansere yenik düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Görüntü dökümü:

- Hayatını kaybeden askerin anne ve ablasının ağlaması

- Askeri yetkililerden görüntü

- Protokol üyelerinden görüntü

- Askerlerin tabutu taşıması

- Cenaze namazının kılınması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Erdal KATIRANCI/ANKARA, ()