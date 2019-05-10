Göllerin tabanında 200 milyarlık 'torf' hazinesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Ferruh Aşçı, kentteki göllerin tabanında 5 milyar metreküp 'torf' gübresi bulunduğunu belirterek, yeni bir ihraç ürünü olabilecek bu gübrenin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyar TL olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Ferruh Aşçı, Afyonkarahisar'da göllerin tabanında atıl durumunda bekleyen ve dünyanın en değerli gübrelerinden olan 'torf'un çıkarılıp ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Organik madde açısından oldukça zengin ve su tutma kapasitesi yüksek olan torf gübresinin Eber, Karamık ve Akşehir göllerinin zemininde bol miktarda bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Aşçı, göl tabanlarındaki bu torfun Türkiye'nin 20 yıllık gübre ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Doç. Dr. Aşçı, göl tabanlarında yaklaşık 200 milyar TL değerinde 5 milyar metreküp torf gübresi olduğunu, bu konuda uzun süredir araştırma yaptıklarını vurguladı. Göl tabanlarındaki torf gübresinin bitkisel materyal bakımından oldukça zengin olduğuna değinen Doç. Dr. Aşçı, "Organik madde açısından oldukça zengin, su tutma kapasitesi çok yüksek. Yani şu anda bilinen biyolojik gübreler içerisinde solucan gübresi ayarında değerli bir gübre. Biz bunu laboratuvarımızda test ettik. Farklı gübre çeşitlilerini çimlenme üzerindeki etki düzeylerini ve gelişim süreçlerini takip ettik. Netice itibariyle torf gübresi dünyada şu anda bilinen en değerli biyolojik organik gübredir" dedi.

MEYVE ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

Gübre sayesinde kış aylarında yaz kalitesinde meyve üretilebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ferruh Aşçı, “Bu gübre uzun yıllar boyunca göllerin dibinde biriken bitki artıklarının mikroorganizmalarından oluşuyor. Tamamen doğal ve yan etkisi yok. İstediğiniz oranda kullanabilirsiniz. Seracılıkta kaliteli ve üstün ürün yetiştirme noktasında yaygın olarak kullanılması mümkün. Örneğin kışın ürettiğimiz seradaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürünleri yaz kalitesinde elde etmiş olacağız. Yani bunu yaygın olarak kullanırsak bu olabilir" diye konuştu.

TORF GÜBRESİ İHRAÇ EDİLEBİLİR

Körfez ülkelerine özellikle İskandinav ülkelerinden gemilerle torf gübresi getirtildiğini ve bu sayede çöllerde tarım yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Aşçı, yapılacak çalışmayla torf gübrenin Türkiye'nin yeni ihraç kalemleri arasına girebileceğine değindi. Türkiye'deki torf gübresinin diğer ülkelerdeki torf gübreye oranla mineral açısından daha zengin olduğunu aktaran Doç. Dr. Ferruh Aşçı, "Türkiye'nin bitki tür çeşitliliği Avrupa'nın tamamına denk. Bu gübrenin kalitesini belirleyen en önemli unsur da göllerdeki bitki türü çeşitliliği. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa torf gübresinin kalitesi de o derece yüksek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Doç. Dr. Ferruh Aşçı'dan detay

-Laboratuvarda çalışma yapan ekipten detay

-Genel detaylar

-Doç. Dr. Ferruh Aşçı ile röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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