banner314

banner325

Son Dakika

Gölcük'e şehit ateşi düştü

  Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin...

GÜNDEM 23.09.2019, 15:19
Gölcük'e şehit ateşi düştü

 

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit düştü. Şehit astsubayın, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek acı haberi verdi. Bekar olan şehit astsubayın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

HABER: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER - KOCAELİ ()

====================

Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1