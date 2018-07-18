Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli 149 kaçağı tekneyle yurt dışına kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla aranan H.K.(58) ve tekne kaptanı İ.E.(59) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı. Koru Mahallesi Poyraz Limanı'nda...

Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli 149 kaçağı tekneyle yurt dışına kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla aranan H.K.(58) ve tekne kaptanı İ.E.(59) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.
Koru Mahallesi Poyraz Limanı'nda önceki gün sabah saatlerinde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Toplanarak otobüslerle spor salonuna getirilen Suriyeli kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, Suriyelileri Yunanistan'a kaçırmayı planlayan 2 şüphelinin peşine düştü.
Olay sırasında denize atlayıp kaçtıkları belirlenen H.K. ve tekne kaptanı İ.E.'nin izini süren polis, şüphelilerin Alanya'da olduğunu tespit etti. 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
- Şüphelilerin adliyeye getirilişi


HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325