Göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyeli 149 kaçağı tekneyle yurt dışına kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla aranan H.K.(58) ve tekne kaptanı İ.E.(59) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Koru Mahallesi Poyraz Limanı'nda önceki gün sabah saatlerinde hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı arama sonucu koyda, muz bahçesinde ve sahilde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Toplanarak otobüslerle spor salonuna getirilen Suriyeli kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, Suriyelileri Yunanistan'a kaçırmayı planlayan 2 şüphelinin peşine düştü.

Olay sırasında denize atlayıp kaçtıkları belirlenen H.K. ve tekne kaptanı İ.E.'nin izini süren polis, şüphelilerin Alanya'da olduğunu tespit etti. 2 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi



HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()