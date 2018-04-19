Çağatay KENARLI, İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 66 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaların devam etttiği öğrenildi.
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 54 gözaltı (1)
Çağatay KENARLI, İstanbul - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı...
19 Nisan 2018 Perşembe 13:15
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.