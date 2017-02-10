Giresunlular TRT'de Osman Ağa'ya yapılan hakareti kınadı

Bursa Giresun Dernekleri, TRT Belgeselde Giresun'un milli kahramanı Topal Osman Ağa için 'cahil, katil, tuzakçı' ifadeleri kullanılması üzerine yaptıkları basın açıklamasında tepkilerini dile getirdiler.



Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Adnan Kara, Bursa Giresun Dernekleri adına okumuş olduğu mesajında Bu saygısızlığı yapanların peşini bırakmayacaklarını, yapanlarla kavga etmek yerine Osman Ağanın kahramanlıklarını ve vatanseverliğini halka aktarmaya devam edeceklerini belirtti.



Kara açıklamasının da devamında; “Belgesel kanalında yayınlanan bir programda; Balkan Savaşında dizinden yaralanmış, Giresun ve civarındaki Rum Çetelerine karşı durmuş, Kurtuluş Savaşı sırasında Sakarya'da ve Büyük Taarruz'da birliği ile birlikte bizzat kahramanca savaşmış, zaferden sonra yarbay rütbesi ve İstiklal Madalyası ile onurlanmış, Atatürk'ün ve TBMM'nin Giresunlulardan oluşan Muhafız Kıtasının Komutanı, tüm Giresunluların Ağası, Milis Yarbay Topal Osman Ağa, vatan için yaptığı bütün kahramanlıklar gözardı edilerek, eli kanlı bir katil gibi gösterilmeye çalışılmış, "cahil, katil, tuzakçı" ifadelerine yer verilerek Ağamıza hakaret edilmiştir” dedi.



BÜTÜN HEMŞERİLERİMİZ GİBİ BU HAREKET BURSA’DAKİ HEMŞERİLERİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ



Hayatı, vatanı uğruna, gösterdiği kahramanlıklar ve yaptığı mücadeleler ile geçmiş Topal Osman Ağa'ya yapılan bu hakaret, bütün hemşehrilerimiz gibi biz Bursa'da yaşayan Giresunlular'ı da derinden üzdüğünü belirten Bursa Giresunlular Derneği Başkanı Adnan KARA; “Vatansever Giresun Uşakları halen Ağasının izindedir.Topal Osman Ağa'ya yapılan hakaret Giresunlular'a yapılmıştır. Bütün vatana mal olmuş bir şahsiyete ve onun nezdinde biz Giresunlular'a yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Buradan hareketle Atasının, Ağasının izindeki biz Giresunlular'a düşen görev: bu saygısızlığı yapanlarla kavga etmek, onlara hakaret etmek asla değildir. Bize düşen görev Ağamızın kahramanlıklarını, vatanseverliğini halka doğru olarak aktarmak ve özellikle gençleri bu konuda bilinçlendirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Atatürk'ü ve Tüm Giresunlular'ın Ağası: Milis Yarbay Topal Osman Ağa'yı saygı ve minnetle yad ediyor, Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.



ASKERİ KAYNAKLAR YALAN SÖYLEMEZ



Tarihçi, Gazeteci, Araştırmacı, Yazar Ruhi Göbüt’de yapmış olduğu açıklamasında Askeri kayıtların yalan söylemediğinin altını çizerek, Osman Ağa ile ilgili kahramanlıkların Askeri kaynaklarda net bir şekilde belirtildiğini söyledi.

Giresunlu Sivil Toplum Kuruluşlarına, Tarihçilere ve yazarlara bu gibi durumlarda büyük görevler düştüğünü belirten Göbüt; “Giresunluların kendi değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Osman Ağa gibi bir kahraman’ın torunu olmak herkese nasip olmaz” dedi.