Giresun’daki selzedelere Kızılay desteği

Giresun’da gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen selden etkilenenler için Kızılay ekipleri bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Gece saatlerinde bölgeye ulaşan Kızılay afet uzmanları vatandaşlara gıda ve hijyen malzemesi desteği veriyor

Yoğun yağış yaşanan Giresun'da su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dereler taştı. Sel haberini alan Kızılay, Erzurum ile Trabzon’daki öncü ekiplerini ve şubelerini gece saatlerinde bölgeye ulaştırdı. Geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, selzedelere sabahın ilk saatlerinden itibaren de beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtıyor.

Yardım sevkiyatları sürüyor

Yardım malzemelerinin sevkini sürdüren Kızılay, bölgede 22 afet uzmanıyla görev yapıyor. Kızılay, 5 Mobil Beslenme Aracıyla Çorba, kumanya ve sıcak içecek ikramlarının yanı sıra bölgeye 2 yardım tırıyla 2010 battaniye ve 408 yatak ulaştırdı. Sağlık ve Psikososyal Destek uzmanlarını da harekete geçiren Kızılay, 1750 cerrahi maske, 2500 el dezenfektanı, 510 hijyen setinin sevkiyatını da yaptı. Bölgeye 2000 hijyen setinin daha gönderimi için hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Kızılay, bölgedeki ihtiyaç bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.