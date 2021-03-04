Giresun'la ilgili TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi

Samsun İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar Giresun'a yaşanan bazın sorunlar ve Giresun'un Karadeniz'de diğer illere verilen hizmetlerden geri tutulmasıyla ilgili TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Önergeye İyi Partili 21 Millemtvekili imza attı.

Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Giresun'un sorunlarını dile getirirken, Giresunlu milletvekillerinin bu sorunlarla ilgilenmemesi de dikkat çekti. İşte TBMM Başkanlığına verilen dilekçenin kayıt numarası.

İŞTE ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN GEREKÇELERİ

DİLEKÇEYE İMZA ATAN MİLLETVEKİLLERİ