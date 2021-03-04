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Giresun'la ilgili TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi
Samsun İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar Giresun'a yaşanan bazın sorunlar ve Giresun'un Karadeniz'de diğer illere verilen hizmetlerden geri tutulmasıyla ilgili TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.
GÜNDEM 04.03.2021, 23:11 04.03.2021, 23:21 Murat Aydın
Samsun İYİ Parti Milletvekili Bedri Yaşar Giresun'a yaşanan bazın sorunlar ve Giresun'un Karadeniz'de diğer illere verilen hizmetlerden geri tutulmasıyla ilgili TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Önergeye İyi Partili 21 Millemtvekili imza attı.
Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Giresun'un sorunlarını dile getirirken, Giresunlu milletvekillerinin bu sorunlarla ilgilenmemesi de dikkat çekti. İşte TBMM Başkanlığına verilen dilekçenin kayıt numarası.
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