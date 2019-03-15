Giresun Federasyonu istifalarla sarsıldı

Giresun Federasyonu'nda Başkan Mehmet Kuğu, Başkan Yardımcısı Murat Ay, Kadın Kolları Başkanı Suna Özbayram, Başkan Yardımcısı Salim Öztürk ve diğer üyeler İbrahim Aydın, Öncel Kuğu, Aydın Kömürcü'nün istifalarının ardından yönetim kurulu toplanarak yeni kararlar aldı.



Alınan karar gereği Başkan yardımcılarından Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu Elektrik Mühendisi işadamı Muhterem Memiş oybirliği ile başkanlığa getirildi.



Muhterem Memiş Giresun cemiyetlerine damga vurmuş merhum amcası Aydınlar Ocağı Giresun Şubesi başkanlarından Mehmet Memiş'in yeğeni. Rahmetli amcası Mehmet memiş Giresun'da cemiyet hayatına önemli hizmetler vermiş. Önemli projelere imza atmış bir isimdir.



Giresun camiasını yakından tanıyan ve önemli analizleri ile bilinen Giresun Dergisi Sahibi Remzi Mamaşoğlu istifaların ve ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Muhterem Memiş için şu yorumu yaptı:

Siyasetin (Ak Parti) arka bahçesi dedikodusundan uzak durur. En fazla kamuoyunda eleştiri aldığı konulardan biridir bu cümle.

Başkan Muhterem Memiş'in Giresun'u bütünüyle kucaklayan bir yapıya kavuşturmasını dilerim bu kurumu.

İstişarele açık, kurumsal bir algı ile yönetmesi halinde başarılı olacağına inananlardanım.

Olağanüstü bir genel kurul kararı tüzüğe uygun mu değil mi bilemem ama tüzük neyi emrediyorsa, hukuk çerçevesinde oluşacak bir yönetim anlayışı ile daha iyi bir kurumsal yapının oluşması beraberinde başarıyı getirir.

Sözlerimiz ne kadar kabul görür, nasıl algılanır tahmin edemezsem de Giresun Federasyonu'nun kamuoyuna yansıyan dedikodu sektöründen uzak durması ve bu gibi söylentilere imkan tanımaması gerekir diye düşünüyorum.

Sayın Muhterem Memiş ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının bu doğrultuda başarılı çalışmalara imza atması dileği ile tekrar kendisine yeni üstlendiği bu görevinde başarılar diliyorum.



İSTİFA SONRASI GİRESUN FEDERASYONU DUYURUSU



İstifaların ardından Giresun Federasyonu Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:



"Giresun Federasyonu Yönetim Kurulumuz, Genel Başkan Vekili Faruk Aydın başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

* Yönetim kurulumuza istifa dilekçe ve beyanları ulaşan Genel Başkan Mehmet Kuğu, asil yönetim kurulu üyesi Murat Ay, yedek yönetim kurulu üyeleri Öncel Kuğu, Aydın Kömürcü ve Kadın Kolları Başkanı Suna Özbayram’ın istifaları tüzük gereğince kabul edilmiştir.

* Genel Başkanlık görevine Muhterem Memiş oybirliği ile seçilmiştir.

Giresun adına önemli ve de üstün hizmetler gerçekleştiren ve görevlerinden ayrılan genel başkanımız ile yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar diliyoruz."



YENİ BAŞKAN MEMİŞ" SEVGİ VE HOŞGÖRÜ

TEMELİNDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



İstifaların ardından toplanan Giresun Federasyonu oybirliği ile başkanlığa getirdiği Muhterem Memiş facebook sayfasında yaptığı açıklamasında kendisini bu göreve layık görenlerlere teşekkür etti.



Memiş teşekkür mesajında "Bu gün yapılan yönetim kurulu toplantısında şahsımı Giresun federasyonu başkanlığı görevine getiren değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Benden önce bu görevi yapan Sn.Mehmet Kuğu kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun bu günlere gelmesinde büyük emekleri bulunan kurucu genel başkan Sn.Halil Kütük ve onursal başkan Sn.Hasan Turan’a, geçmiş dönemlerde görev almış tüm yöneticilerine, üyemiz olan-olmayan bütün derneklerimizin başkan ve yöneticilerine, Giresun camiasına şükranlarımı sunuyorum.

Giresun Federasyonu bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, Giresunluluk ortak paydasında, toplumumuzun her kesimine, hiç bir ayrım yapmadan, düşünce ve fikir ayrımı gözetmeden sevgi, hoşgörü ve anlayış temelinden giderek, camiamıza hizmet etmeye devam edecektir. Giresun kamuoyuna arz eder saygılar sunarım." dedi.