Flaş HaberGiresun'da selde 127 vatandaş kurtarıldı
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Giresun'da selde 127 vatandaş kurtarıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
GÜNDEM 24.08.2020, 00:11 24.08.2020, 00:15 Murat Aydın
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.
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