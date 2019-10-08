GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVA
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması sona erdi....
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında işadamı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen 4. duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu bazı sanıkların çapraz sorgusu yapıldı. Söz alan avukatlar da tahliye talebinde bulundu. Mehmet Ali Alabora, ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki yakalama kararlarınım infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık İnanç Ekmekci hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme, duruşmayı 24 ve 25 Aralıkta Silivri'de yapılmak üzere erteledi.
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