GEZİ'NİN BAYRAKÇISI ALİ SARIÇİÇEK'İN ARALARINDA BULUNDUĞU 20 SANIĞA BERAAT

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Gezi Parkı'nda 6 Temmuz 2013'deki olaylar sırasında, İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüş nedeniyle yargılanan aralarında bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu 20 sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme gerekçesinde, "Bu toplanma biraraya gelmenin barışçıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Sanıklar birbirlerini tanımamaktadır. Ortak bir sosyal yapıları ve beraberlikleri yoktur. Sosyal medyada çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amaç meşrudur. Pek çok sıradan her kesimden insan bir araya gelmiştir" denildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, 5 yıl sonra 29 Haziran 2018'de karara bağlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan ve aralarında Ali Sarıçiçek'in bulunduğu 20 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında, 6 Temmuz 201bilirkişi tutanaklarına ve görüntü raporlarına göre, Gezi parkında ağaç söküm ve olası

düzenlemeye tepki nedeniyle bir kısım kalabalığın bir araya gelerek Gezi Parkı'na girme arzusuyla toplumun değişik kesiminden pek çok kişinin bir araya geldiği, kolluk kuvvetlerinin engel olma isteğine direnç gösterildiği, taş sopa ve muhtelif eşyaların görevlilere atıldığı belirtildi.

"YER VE ZAMAN NET OLARAK SAPTANMADI"

Gerekçede, toplanma sürecinin 11 gün içine yayıldığı ve 27 Mayıs'ta başlayan bu sürecin 6 Temmuz'a kadar devam ettiği kaydedildi. Alanın Tünel girişi İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Meydanı ve bunlara çıkan sokakları kapsayan "çok geniş bir alan içerisinde" olduğu vurgulandı. Gereçede, sanıkların yakalama ve gözaltına alma kararlarında belirtilen alan dışında farklı yerlerde yakalandıklarını öne sürdüklerini, tutanaklar ve CD kayıtlarının da bunun "yer ve zamanını tartışmasız kılar biçimde net olarak saptamadığına" dikkat çekildi.

"AMAÇ MEŞRUDUR"

Gerekçede, "Bu toplanma bir araya gelmenin barışçıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Avrupa Sözleşmesi'nin 11 maddesinde 'Herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahip olduğu için önceden bir alınma zorunluluğu bulunmadığı' ifade edilmiştir. AHİM kararlarında bu hak teslim edilmiştir. Sanıklar birbirlerini tanımamaktadır. Ortak bir sosyal yapıları ve beraberlikleri yoktur. Sosyal medyada çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amaç meşrudur. Pek çok sıradan her kesimden insan bir araya gelmiştir" ifadelerine yer verildi. Yüzlerce kişinin soruşturmalara konu olduğu, açılan benzer davalarda da beraat kararları verildiği anımsatılan gerekçede, "sözü edilen çokluk içerisinde sanıkların davranışı somutlaştırılmamış bu geniş alan içerisinde hangi yerde, hangi harekette atılı suçları işledikleri savunmalarının aksine yenilenmemiş" denildi. Şüphenin sanıklar yararına yorumlanmasının evrensel bir kural olduğu da kaydedilen gerekçede, bu nedenle sanıkların ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği anlatıldı.

1 YILDAN 17 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

İddianamede, bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 1 yıl 2 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Aralarında İtalyan uyruklu fotoğrafçı Mattia Cacciatori'nin de bulunduğu 19 sanığın ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "2911 sayılı kanuna muhalefet", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçlarından 1 yıl ile 17 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

8 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

8 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliyesine karar verilen bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek ifadesinde şunları söylemişti: "Yaklaşık 20 senedir seyyar satıcılık yapıyorum. Özellikle bayrak satıyorum. Olay günü oğlum ile birlikte Beşiktaş'a bayrak satmak için gittik. Ben daha fazla satış yapmak için Beyoğlu'na geçtim. Orada bir grup ve kalabalık vardı. Sonra polis Taksim ile olan bağlantıyı kapattı. Ben de o tarafa geçmek istediğimi söylediğimde buna izin vermedi. Ancak yabancı uyruklu bir çifte izin vermesi sonucu ben neden ayrımcılık yaptığını, bunun doğru olmadığını söylediğimde tekrar bana engel oldu. Hatta bana hakaret etti. Bu arada TOMA üzerime su sıktı. Ben elimde bayraklarla ıslanmış vaziyette bir sigara yaktım. Yolun ortasına çöktüm. Ama bunu eylem davranışı ile yapmadım. O andaki psikolojik konumum ve geçiş izni verilmemesine kızdım. Dayak yedim, hakaret gördüm. Sanıkların hiç birisini tanımam. Polise mukavemet etmedim. Polis beni dövdü."

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv