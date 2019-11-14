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Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında,...
GÜNDEM 14.11.2019, 17:42
SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.
Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, akşam saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikayı saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, birçok noktadan görüldü.
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Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()
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