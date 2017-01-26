( Geniş Haber) YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 DARBECİ ASKER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI…

Haber: Serpil KIRKESER - Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Darbe Girşimi'nin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından 8 darbeci askerin, Yunanistan'dan iadeleri yeniden istendi. Şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da karar verildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 8 darbeci askerin tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği 8 darbeci asker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Karar, Yunanistan adli merciler ulaştırılması için Adalet Bakanlığı'na bugün gönderildi.

İNTERPOLE YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLDİ

Öte yandan hakimlik, darbecilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla İnterpole yazı yazılmasına da hükmetti.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe kalkışması gerçekleştirildi. Darbe kalkışması esnasında 14306 Kuyruk No'lu UH-1 Tipi Helikopter ile 4. Kara Havacılık alayında havalanarak Marmaris İlçesi'ne hareket eden ve burada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki şüpheliler Kurmay Albay Pilot Ali Aktürk ve Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum'a ait telefon numaraları ile bu kalkışmanın başka bir ayağında görev yaptıkları tespit edilen ve kalkışmanın engellenmesi sonucu Yunanistan'a firar eden şüpheliler Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel , Astsubay Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban'a ait telefon numaralarıyla karşılıklı görüşmeler yapıldığı tespit edilmişti.

8 DARBECİ ASKER VE RÜTBELERİ

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1- Kurmay Pilot Binbaşı Gençay Böyük, 2-Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, 3- Kurmay Pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 4-Kurmay Pilot Yüzbaşı Feridun Çoban, 5-Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, 6-Kurmay Pilot Yüzbaşı Uğur Uçan, 7-Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Fırat, 8-Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Kurugül